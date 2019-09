Chi l'avrebbe mai detto? Peter Crouch ha rivelato a BT Sport la sua passione segreta per la Sampdoria. In particolare per le divise del club blucerchiato e del quale l'ex attaccante di Liverpool, Tottenham e della nazionale inglese è un grande collezionista. Tanto da suscitare la reazione divertita del Doria che, attraverso il suo profilo Twitter, ha promesso all'ex calciatore, da poco ritiratosi, l'invio della divisa della stagione in corso.



Una passione quella di Crouch per la Samp che, a dire il vero, ha una storia molto più lunga e che lo riporta addirittura al 1992, quando aveva 11 anni ed era a Wembley da spettatore per assistere alla finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona: "Il mio idolo era Vialli, ma c’erano anche Mancini, Lombardo o Vierchowod".





Everyone knows our shirt is easy to fall in love with but who knew Crouchy was such a massive #Sampdoria fan?!@petercrouch, if you need a 2019/20 jersey to complete your collection, get in touch and we'll sort you out ?pic.twitter.com/hLaLeZqrPT