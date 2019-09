Allarme in casa Sampdoria. Livello di sicurezza innalzato intorno a Massimo Ferrero, che ha ricevuto messaggi di morte sui social network e attraverso lettere anonime. Ieri il presidente blucerchiato è rimasto a Genova, seguendo l'allenamento della squadra di Di Francesco in vista della partita di domenica con il Torino. Non verrà tollerato alcun blocco ai varchi di ingresso (si è parlato di picchetti per impedire a Ferrero di accedere allo stadio) e la situazione dentro e fuori l’impianto verrà monitorata attentamente.



La trattativa in esclusiva sino al 30 settembre con CalcioInvest LLC per la vendita della società pare in stallo. Il gruppo-Vialli sta verificando la posizione finanziaria netta al 31 agosto scorso, ma Ferrero ed il suo commercialista Gianluca Vidal attendono un’offerta — per ora è arrivata solo una bozza senza cifre -, senza la quale il club sarebbe considerato incedibile. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l’ex presidente Edoardo Garrone, sta lavorando sotto traccia per una svolta. Oggi, poi, udienza a Roma (salvo rinvio) per la richiesta di rinvio a giudizio di Ferrero con l’accusa di appropriazione indebita legata alla cessione di Obiang nel 2015.



La Federclubs e dai gruppi della Gradinata Sud ha annunciato in un comunicato: "Sampdoriani, il momento è quanto mai delicato ma è in circostanze come queste che la nostra tifoseria è in grado di fare la differenza. Pertanto trasformiamo Marassi in una bolgia di tifo appassionata per cercare di uscire dalle innegabili difficoltà che stiamo attraversando. Nel frattempo però non possiamo dimenticarci di quello che è il principale artefice delle nostre disavventure sportive e societarie: Massimo Ferrero. Invitiamo tutti i tifosi ad affluire allo stadio con largo anticipo in modo da dimostrargli, durante il pre-partita, nell'intervallo e dopo il fischio finale, tutto il nostro disprezzo, facendogli capire che contrariamente alle sue sciagurate recenti dichiarazioni, nessuno lo ama, anzi. Durante il riscaldamento della squadra e per tutti i 90 minuti, indipendentemente dal risultato, nessun coro di disapprovazione dovrà partire da nessun settore dello stadio, ma solo totale sostegno ai nostri colori, in modo da aiutare al massimo la squadra. Forza Sampdoria!".