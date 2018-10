"Per me la ragazza è solo una in cerca di quattrini, nemmeno si ricorda cosa è accaduto dopo nove anni". Con queste parole il presentatore de La Zanzara Giuseppe Cruciani commenta a Cronachemaceratesi.it il caso Ronaldo: "Avevano fatto un accordo per chiudere la cosa e adesso chiede ancora altri soldi. Addirittura ha abbandonato il lavoro per seguire da vicino la questione, i veri stupri esistono ma sono altri”, conclude Cruciani.