Intervenuto ai microfoni di Radio RMC Sport, l'ex attaccante di Inter e Lazio, Julio Cruz, ha parlato della sfida di domenica sera tra nerazzurri e biancocelesti, spiegando come a parer suo sarebbe più opportuno non far giocare il difensore Stefan de Vrij, ormai ufficializzato dalla società di corso Vittorio Emanuele.



“Secondo me De Vrij si merita di non giocare, sarà con la testa da un’altra parte, non al 100% sulla partita. Non so come abbia fatto l’Inter a perdere contro il Sassuolo. Deve assolutamente vincere e farà di tutto e di più per andare in Champions, mi auguro che sia così”.