A due giorni dalla chiusura del mercato, il Crystal Palace è alla ricerca di una punta e di un'ala per completare la rosa. Secondo il Daily Mail le eagles avrebbero individuato in Odsonne Edouard il rinforzo perfetto ed avrebbero offerto 15 milioni di sterline al Celtic, che ha rifiutato però tutte le offerte arrivate fino ad ora. Per l'esterno invece piacciono Lookman del Lipsia, Nelson dell'Arsenal e Boga del Sassuolo, ma ancora non sono state intavolate trattative.