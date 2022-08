Come si legge sul Sun, Aaron Wan-Bissaka non sembra essere nelle grazie di Erik ten Hag al Manchester United, e così il Crystal Palace sta pensando di riportarlo a Selhurst Park: ancora da capire in che termini lo United sia disposto a trattare, se cessione definitiva o prestito, mentre Vieira ha già Clyne e Ward a destra, quindi dovrebbe far posto al figliol prodigo...