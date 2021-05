Wilfried Zaha apre al mercato. L'attaccante del Crystal Palace, corteggiato da Arsenal ed Everton, spiega a The Face: "Sento di poter avere un'altra occasione in un top club, perché il mio sogno è vincere cose. Sono bravo abbastanza per andare a competere con i migliori. Se l'opportunità arriva, non la rifiuto, perché penso di averla meritata. Così potrò mostrare ai miei figli 'Questo è quello che ha vinto papà'".