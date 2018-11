Dopo i pareggi di, che hanno consolidato la posizione delle due italiane ine, alle 18.5 è il turno della. Quando si sente la musichetta della massima competizione europea per club, la squadra di Di Francesco ha un altro volto rispetto al campionato: più cattiva, più affamata, più convinta. In Russia,e compagni se la vedranno con il, primo posto insieme al Real Madrid, i giallorossi, con una vittoria, possono ipotecare il passaggio del turno. In caso di sconfitta, però, le cose cambierebbero, coi russi, a 4 punti, che supererebbero la Roma.- Il CSKA ha vinto solo uno dei 5 precedenti contro la Roma in competizione europee: era il 1991, in. La Roma non ha mai perso in trasferta contro il CSKA: una vittoria e un pareggio. I giallorossi, però, hanno perso le ultime 5 sfide esterne di Champions, subendo 16 reti.- Edinha segnato almeno due gol nelle ultime due di Champions: solo tre giocatori hanno raggiunto questo traguardo per tre partite di fila. Cristiano Ronaldo, Giovane Elber e Filippo Inzaghi. Nikoladel CSKA ha realizzato sia la rete più veloce che quella più lenta in questa Champions.