(calcio d'inizio alle ore 18.45) è una gara valevole per la sesta e ultima giornata nel gruppo C di. I giallorossi si giocano il primo posto nel girone: attualmente hanno un punto in meno del Bodo/Glimt, impegnato sul campo dello Zorya. La squadra dideve vincere e sperare che i norvegesi non facciano altrettanto: chi arriva primo si qualifica direttamente agli ottavi di finale, chi arriva secondo va allo spareggio contro una terza classificata in Europa League.CSKA SOFIA (4-3-3): Busatto; Galabov, Mattheij, Lam, Mazikou; Vion, Muhar, Geferson; Yomov, Caicedo, Bai.ROMA (3-4-1-2): Fuzato; Ibanez, Kumbulla, Mancini; Karsdorp, Veretout, Cristante, Vina; Bove; Mayoral, Abraham.