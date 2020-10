L'agenzia globale di marketing sportivo, brand experience e Sports entertainment, è lieta di annunciare la sua partnership con l'agenzia worldwide di gestione di calciatori,Questa parthnership avrà il compito di generare e gestire opportunità per il portafoglio clienti di Football Capital, tra cui il portiere del Liverpool e del BrasileBecker, il giocatore del Valencia YunusMoraes dell'Aston Villa edella Lazio. Queste opportunità si estenderanno a partnership commerciali, pubbliche relazioni, marketing, comunicazione, strategia digitale e filantropia.L'unione delle forze con Football Capital rafforza ulteriormente le credenziali di CSM nella gestione del calcio, e fa seguito alla costituzione nel 2018 di Playerworks CSM, l’azienda del gruppo specializzata nel settore.CSM lavorerà a stretto contatto con il portiere Alisson Becker a supporto in tutte le attività commerciali e di marketing con la finalità di costruire il suo marchio personale, passo dopo passo, fino ai Mondiali di Qatar 2022. Dal passaggio dalla Roma ai Reds del 2018, Alisson ha vinto Premier League, UEFA Champions League, Supercoppa Europea e il mondiale per club della FIFA.Tim Lopez, Direttore Talent di CSM ha espresso il suo entusiasmo per la partnership con Football Capital: "Siamo lieti di annunciare questa collaborazione con Football Capital, che vanta un impressionante portafoglio di clienti nel calcio. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto col Team di Football Capital e di sfruttare la nostra esperienza per poter contribuire e fornire importanti opportunità commerciali per il loro portafoglio di giocatori attuali. La partnership ci offre anche una fantastica opportunità per continuare a far crescere e rafforzare il nostro profilo nel calcio, che ha reso questo incontro perfetto".Stefano Castagna, Amministratore Delegato di Football Capital ha dichiarato: "Football Capital è un'agenzia in grande crescita a livello mondiale. Il nostro slogan We Play Everywhere rispecchia esattamente ciò chi siamo, un'agenzia internazionale con giocatori nei quattro angoli del mondo. Per questo motivo, la partnership con CSM Sport, un'agenzia rinomata a livello internazionale e presente in tutto il mondo, è di importanza strategica per noi. Vogliamo dare il miglior servizio ai nostri atleti e garantire che ogni passo della nostra crescita sia rivolto a riservare il migliore supporto e accompagnamento per tutti i nostri giocatori, ovunque loro siano".