Solo 177’ in campionato per Ante Rebic con la maglia del Milan, divisi in sette partite. Un impatto al di sotto delle aspettative per il croato in rossonero, di cui ha parlato anche il commissario tecnico della Croazia. Intervenuto a margine dei sorteggi di Euro 2020 andati in scena ieri a Bucarest, il ct croato Zlatko Dalic ha parlato dello scarso minutaggio nei rispettivi club di Ivan Rakitic - accostato anche all'Inter - e Ante Rebic: "Rebic e Rakitic? So che a gennaio qualcuno di loro potrebbe trovare una nuova squadra e andare a giocare. È molto importante per noi. Come ho detto, abbiamo pochi calciatori di prima qualità ed è importante che questi arrivino all'Europeo in buone condizioni". Rakitic può lasciare il Barcellona già nel mercato invernale e l'Inter resta vigile, Rebic invece è in prestito dall'Eintracht Francoforte fino al termine della stagione.