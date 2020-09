Infortunio in nazionale olandese per Stefan de Vrij, il ct ad interim degli Oranje Dwight Lodeweges parla così del difensore dell'Inter: "Era molto deluso di lasciare il ritiro, questa era la sua occasione per giocare. In nazionale ha sempre avuto un buon atteggiamento, nonostante non fosse titolare in passato. E' molto intelligente, ha grande esperienza. E' un vero peccato", riporta Voetbal International.