ct della Nazionale serba, ha parlato a Tuttosport: oltre a Milinkovic-Savic, è stato affrontato anche il tema Vlahovic."Oltre che compagni di Nazionale, sono amici. Penso che Dusan e Sergej avranno parlato della possibilità e sono sicuro che Vlahovic sarebbe contentissimo nel caso. Ma dipenderà dalla Juventus e dalla Lazio. Io vicino alla Juve? Sì, ai tempi in cui giocavo nella Stella Rossa. Ma Bernard Tapie, lo storico presidente del Marsiglia, fu il più veloce a farmi firmare un contratto. Ricordo che mi raggiunse a Belgrado con un aereo privato per anticipare la concorrenza della Juventus e anche quella del Milan di Silvio Berlusconi"."Perché dovrei essere preoccupato? Nessuno dovrebbe esserlo, in realtà. Mi fido molto di lui. Guardo tutte le partite della Juventus e Dusan sta giocando molto bene. Non è possibile segnare ogni domenica".- "Chiacchieriamo tanto in Nazionale e sono sicuro che con Allegri sarà lo stesso a Torino. In questo momento Dusan deve soltanto rimanere calmo e non pensare al gol, che sicuramente arriverà presto. Ma i grandi attaccanti sono fatti così, vivono per segnare. Al Marsiglia giocavo con Jean-Pierre Papin, un Pallone d’Oro, e pure lui se non faceva gol per qualche partita s’innervosiva. Racconterò a Dusan qualche aneddoto di Papin appena ci vedremo".Non ho ancora deciso perché ho un impegno in Svizzera. Ma in ogni caso la partita la guarderò di sicuro. Fidatevi di me: Vlahovic fa gol contro l’Inter. È una Coppa importante per la stagione dei bianconeri, ma soprattutto per Dusan che farà di tutto per alzare il suo primo trofeo con la Juventus".No. Allegri viene molto criticato, ma a mio avviso è uno degli allenatori più bravi in circolazione. L’unico problema è che spesso ci si dimentica che Vlahovic, seppur fortissimo, è un ragazzo di 22 anni. È giovane, è stato acquistato per 70 milioni, fa il centravanti in un top club e quindi c’è tanta pressione su di lui. È normale che debba trovare un suo equilibrio. Ma sta già facendo tanto, Dusan: lavora molto per la squadra e in allenamento non si accontenta mai. Vlahovic ha una testa e una professionalità da trentenne, non da ventenne".