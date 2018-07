Nell’estate di CR7 e del possibile ritorno di Bonucci, è quasi passata sottotraccia l’operazione che ha portato il giovanissimo prospetto alla Juventus. Questo talento spagnolo, che ha compiuto da poco sedici anni, si è fatto conoscere dal pubblico di fede bianconera - ma soprattutto dagli addetti ai lavori - nel 2015 in occasione del “Memorial Cristina Varani” dove. E' stato acquistato per essere aggregato alla Primavera affidata al nuovo tecnico Francesco Baldini. I numeri parlano per lui, perchéed è entrato in pianta stabile nella nazionale U16, dove ha addirittura esordito sotto età, a 14 anni, dopo aver realizzato caterve di gol in blaugrana. E per conoscere meglio le qualità di questo ragazzo, ne abbiamo parlato proprio con il commissario tecnico della nazionale Under 16 della Spagna,