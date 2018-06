Non si placa la polemica tra Germania e Svezia per l'esultanza al gol di Toni Kroos e le provocazioni arrivate dalla panchina tedesca, in particolare dai due componenti dello staff Uli Voigt e Georg Behlau. Il ct svedese Janne Andersson rincara la dose in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Messico: "Solo una persona emotivamente morta non avrebbe reagito a quella provocazione da parte della loro panchina dopo la rete di Kroos, se non avessi risposto sarei stato emotivamente morto. E' stata una condotta schifosa e antisportiva, non lecita".