Il ct della Turchia Şenol Güneş ha parlato in conferenza stampa dopo il secondo pesante ko subito contro il Galles: "Stasera il Galles è partito bene, ma abbiamo trovato il nostro ritmo e abbiamo messo in equilibrio la partita. Abbiamo avuto molte occasioni, ma non siamo riusciti a trovare il pareggio. Il Galles ha giocato una buona partita. Sono stati efficaci con l'attaccante centrale e con le due ali. Ora hanno buone possibilità nel girone dopo questo risultato".