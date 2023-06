Gregg, commissario tecnico della nazionale degli Stati Uniti, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di alcuni dei giocatori che potrebbero giocare nel nostro campionato nel 2023-24, a cominciare da Timothya un passo dalla Juventus:"Non so a che punto sia la trattativa con il Lilla: io faccio l’allenatore, non il dirigente… Ma sicuramente vedrei bene Weah alla Juventus. E sono certo che una esperienza in Italia e nel club bianconero, che negli ultimi anni abbiamo conosciuto sempre meglio grazie a McKennie, sarebbe utile a Timothy. È un ragazzo in crescita, anche per merito del Lilla, ma penso che confrontarsi con la mentalità vincente della Juventus gli consentirebbe di compiere un ulteriore salto in avanti".COME CUADRADO - "Un po’ si assomigliano, ma non così tanto. Se devo paragonare Timothy a un giocatore più esperto, beh allora dico Finidi. Ricordate l’ala/esterno dell’Ajax di Van Gaal che negli anni novanta vinse la Champions? Ecco, Weah è così: dinamico, veloce e con colpi eccellenti. Io lo vedo meglio largo a destra, può giocare un po’ più avanti o un po’ più indietro. Ma pure attaccante o sulla fascia sinistra. La duttilità è un suo punto di forza, come pure la facilità di arrivare al cross. Weah è un esterno velenoso"..- "Da commissario tecnico mi interessa che Weston giochi e competa, a prescindere dal club e dal campionato. Per la nazionale Usa Mckennie è molto importante: è un leader, un guerriero".- "Christian gioca nel Chelsea. Ma l’Italia e il Milan sono tuttora destinazioni molto attraenti, anche grazie alla possibilità di essere protagonisti in Champions League. Però nessun consiglio, si tratta di scelte personali. Stesso discorso per Balogun, che è già una certezza e non soltanto un attaccante del futuro come sento dire in giro. Vedremo...".- "Seguo la Serie A e il Sassuolo è un club che conosco bene, in questi anni si è dimostrato molto abile a lanciare i talenti. Sicuramente se tanti miei ragazzi dovessero arrivare in Italia, la prossima stagione verrò spesso anche io dalle vostre parti. Dopo i trionfi degli anni scorsi e l’ultima Nations,che io però stavolta ho seguito da tifoso, adesso puntiamo a Gold Cup e Coppa America per prepararci al meglio al Mondiale che ospiteremo nel 2026".