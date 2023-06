Il mercato delle big italiane si infiamma con l'Inter che soffia Marcus Thuram al Milan e le partite Lukaku e Frattesi che rimangono apertissime. Intanto la Juve stringe per l'altro figlio d'arte Weah. In Inghilterra, invece, spazio alla contesa tra Arsenal e Manchester City per il centrocampista del West Ham Declan Rice.



