Juan Cuadrado, il terzino colombiano della Juventus, ha concesso un'intervista a Sky Sport in cui parla a tutto tondo dell'inizio della stagione e in vista della sfida di mercoledì contro il Barcellona di Champions League.



INIZIAMO SEMPRE LENTI - “Vedendo come abbiamo iniziato sempre i campionati in modo anche un po' lento. C’è da sottolineare che non abbiamo perso. Ricordo il girone di andata in cui eravamo 10 punti di svantaggio e poi ci siamo compattati da grande squadra. Siamo stati uniti e abbiamo avuto la forza dei campioni, rimontando e conquistando un grande risultato".



BARCELLONA - "Sicuramente sarà una partita bellissima da giocare, di fronte ci sarà un avversario fortissimo e noi sicuramente dobbiamo scendere in campo e mostrare la forza della Juve. Anche perché quando giochiamo con queste squadre la Juventus tira fuori sempre qualcosa in più".



FARE RISULTATO - "Vogliamo fare risultato, per farlo dovremo approcciare la partita nella maniera giusta. Noi prepareremo la partita con quella voglia e determinazione di vincerla, consapevoli di giocare contro una squadra illustre. Dobbiamo ancora combattere e non dobbiamo perdere l'abitudine che abbiamo qui ovvero dare tutto fino alla fine".