Non ci sono dubbi né ci saranno problemi: Juan Cuadrado prolungherà il contratto che lo lega alla Juve. Attualmente in scadenza nel 2​022, il colombiano resterà in bianconero (sulla carta) almeno fino al 2​023. D'altronde fa già parte degli accordi originari, come conferma quel bonus permanenza previsto per il suo agente Alessandro Lucci anche per la stagione successiva.