Lontano sì, ma non è detta l'ultima parola. Perché Juan Cuadrado è chiamato a valutare un'offerta per il rinnovo di contratto, ma su basi decisamente più basse rispetto allo sperato: la proposta della Juve per proseguire insieme non supera i 2 milioni bonus compresi. Palla al colombiano, sondato da club turchi, con Roma e Liga sullo sfondo.