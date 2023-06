Il futuro di Juan Cuadrado può essere ancora alla Juventus, ma l'esterno 'congela' il rinnovo. Il classe '88 ha parlato dal ritiro della Colombia e ha fatto il punto della situazione: "Mi hanno fatto una proposta, ma in questo momento non ci sto pensando. Ho detto che ne parleremo più avanti, speriamo di trovare un accordo e continuare a giocare ad alto livello".



DETTAGLI - Proposta recapitata e risposta rimandata dunque, anche se Cuadrado fa capire che alla Juve ci rimarrebbe volentieri. Ma a quali condizioni? Non con l'attuale ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione nei piani della società bianconera, che mette sul piatto un nuovo contratto al ribasso intorno ai 2-2,5 milioni di euro più bonus. I discorsi sono partiti, dopo gli impegni con la nazionale colombiana la questione entrerà nel vivo.