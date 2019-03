Il giocatore dell’Atletico Tucuman, Tomas Cuello, ha rilasciato un’intervista a Fiorentina.it, parlando dell’interesse delle italiane sul suo conto: “Sono quasi due anni che si parla di un mio trasferimento in Italia, prima l’Inter e ora la Fiorentina. Il mio procuratore sta facendo il possibile per provare a trasferirmi da Tucumán. Le cose qui sono abbastanza difficili per me, se Dio vorrà sarebbe davvero qualcosa di molto bello. In passato questa trattativa è stata in fase molto avanzata: avevo molte speranze di raggiungere Firenze, ma in un momento è sfumato tutto. Il club non mi ha lasciato andare e il mio agente ha fatto tutto il possibile. Non sono stato convocato per le partite di questo 2019, al contrario di quanto mi era stato detto dal club in precedenza. Speriamo che nel prossimo calciomercato si possa raggiungere un accordo”.