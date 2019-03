Tomas Cuello, centrocampista argentino classe 2000 dell'Atletico Tucuman, ha parlato ai microfoni di Fiorentina.it del suo futuro: "Sono quasi due anni che si parla di un mio trasferimento in Italia, prima l’Inter e ora la Fiorentina. Il mio procuratore sta facendo il possibile per provare a trasferirmi da Tucumán. Io in Italia? Mi piacerebbe, certo. Ho sempre lavorato per questo. Sono giovane e l’interesse da parte della Fiorentina nei miei confronti è qualcosa di molto bello".