Nuova avventura alle porte per Patrick Cutrone, partito questo pomeriggio alla volta di Londra, da cui poi raggiungerà Wolverhampton. Il giocatore, nella giornata di oggi, svolgerà le visite mediche, prima di scendere in campo domani per il primo allenamento. L'esordio in gare ufficiali, qualora arrivasse il transfer entro mercoledì, potrebbe arrivare già giovedì in Europa League, nella sfida di ritorno contro il Crusaders.