Il presidente dell'Associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi, oggi in visita al ritiro della Spal, commenta ai microfoni di Sky Sport le cessioni di Cutrone e di Kean in Premier League da parte di Milan e Juventus: "Sicuramente non vanno a fare una cattiva esperienza, perché giocare in club che hanno anche impegni internazionali può far bene, guardate il percorso fatto da Verratti. Da dirigente italiano, però, mi spiace che si faccia fatica a puntare sui nostri giovani: vale per tutti i settori ma nel calcio e' evidente, in pochi seguono questa filosofia".