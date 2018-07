L'estate e l'amore. Un binomio strano, difficile, ma che fa sognare. La perfetta illusione del sogno: tutto perfetto, tutto come avevi immaginato, dall'inizio alla fine. Senza pensieri, senza pressioni, leggeri e liberi, sorridenti e abbronzati, non sai che inizia ma sai che è destinato a finire. E forse proprio questa è la sua forza: sai che finirà, quindi te lo godi fino in fondo. E sai che non lo dimenticherai mai. Togli la sabbia e l'ombrellone, metti un prato verde e un pallone, lasciaci il sole e l'estate e troverai la perfetta trasposizione dell'amore nel calcio: quanti in estate hanno lasciato il segno e ti hanno colpito tanto da conservarli sempre nel cuore?



Giovani sbarbati con personalità, bomber sudamericani o del nord Europa che sembrano essere nati per giocare in Italia, fratelli d'arte eroi per una notte: sono tanti i cannonieri estivi che hanno fatto innamorare, tanto da prenderli, a fine estate, anche al fantacalcio: in cuor tuo sapevi sarebbe finita male, ma se ragioni con il cuore... Pratto, Willy Aubameyang, Comandini, Cornelius: quello che hanno fatto in estate ti rimane dentro. E lo porti con te. Nella Juve, in questo precampionato, stanno brillando Favilli e Clemenza, protagonisti di un'estate da sogno. E, partendo da loro, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 giocatori che hanno vissuto un estate da sogno (negli ultimi posti troverete i più giovani, quello che un segno lo possono ancora lasciare o che, in parte, lo hanno già lasciato). Giocatori che ti hanno fatto innamorare, altri che invece ti fanno ancora sperare. Sì, perché ogni tanto qualche amore estivo resiste...



@AngeTaglieri88