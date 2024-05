Cutrone: 'Torno in A con il Como e sono più maturo rispetto al Milan. La Nazionale resta un sogno, è solo l'inizio'

è stato senza ombra di dubbio l'uomo immagine del Como che torna finalmente in Serie A dopo tantissimi anni. All'ultima giornata, all'ultimo respiro ma il club lariano con il secondo posto finale in Serie B ha centrato la storica promozione. Sono passati 7 anni da quando l'attaccante italiano esordì con il Milan e dopo tanti bassi alternati a tanti alti, finalmente il suo talento sta diventando continuo ed è pronto a tornare in Serie A. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport Cutrone ha raccontato così la sua emozione a cuore aperto.

"La persona più importante della mia vita. Se faccio il calciatore è grazie alla passione che mi ha trasmesso"."Sono orgoglioso, la A mancava a Como da 21 anni: questa è storia. Giocare davanti a gente che conosci da bambino, vederli in settimana e allo stadio, mi ha dato una spinta in più"."E senza rigori! Non ci fosse stato Verdi, chissà...".

"Non me l’aspettavo, io pensavo a tutt’altro... Ma condivido il trofeo con i miei compagni"."Quando andavo a scuola lui giocava in D e lavorava al bar dell’istituto: parlavamo di calcio al bancone, che bello alzare insieme la coppa per la Serie A!"."Ci siamo trovati fin dall’inizio, abbiamo un’intesa innata"."Ci ha aiutato il ritiro a Marbella nella sosta di Natale, ma anche la settimana scorsa, dopo lo 0-0 a Modena, c’erano un po’ di facce giù: io, il capitano Bellemo e altri due compagni abbiamo organizzato una cena per eliminare ogni preoccupazione".

"Ha avuto i migliori allenatori al mondo, quando parla è legge. Ma la sua disponibilità e l’umiltà sono state davvero fantastiche. Mi ha aiutato a gestire l’istinto, mi ha spiegato l’autocontrollo, perché le partite si possono vincere in ogni momento"."Ci credevo dall’inizio, ma di più dopo la vittoria a Catanzaro. E sapevo anche che la festa sarebbe arrivata solo all’ultima giornata: le altre sono forti...".

"Gratificante. Si percepisce un nuovo interesse per il Como"."Sono più maturo, ma questa promozione è solo l’inizio di quello che voglio dimostrare"."La Nazionale resta un sogno. Io devo solo continuare a lavorare così. Poi, tra due anni...".