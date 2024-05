Il Como torna in Serie A dopo 21 anni: il progetto 'alla Disney' con Fabregas è solo all'inizio

Sono stati di parola,: i proprietari del, al momento del loro insediamento nella primavera del 2019:. E in 5 anni, partendo dalla Serie D, l'obiettivo è stato brillantemente raggiunto. Senza fretta, senza spese folli nonostante gli Hartono siano stati inseriti da Forbes poco sopra la posizione numero 20 nella lista dei 100 uomini più ricchi al mondo;

Non si può non partire dall'uomo che ha acceso i riflettori sulla realtà lariana due anni fa:, uno che ha vinto tutto con il Barcellona e la Nazionale spagnola,: “Tengo a precisare una cosa per far sì che sia tutto chiaro. Cesc avrà un interesse maggiore in questa società, farà parte della società per più tempo, non avrà solo il contratto da giocatore per i prossimi due anni. Quando ho parlato con lui era molto entusiasta di questa possibilità di poter far parte della società più a lungo in futuro. Credo che sarà un ottimo acquisto”, ha dichiarato l'amministratore unico Dennis Wise in sede di presentazione ufficiale. Il contratto era biennale, ma

E' il 13 novembre 2023, il Como è sesto in classifica a soli due punti dal terzo posto ed è reduce da sette punti in tre partite. Un rendimento non male, eppure la decisione è netta:. Per quale motivo? L'ha spiegato il capo dell'area marketing Mirwan Suwarso: ": una strada che non avrebbe portato lontano., dopo sarebbe stato tardi". Una scelta filosofica, insomma. Ma Fabregas prenderà il patentino da allenatore necessario solo quest'estate:, un passato da vice di Patrick Vieira al Crystal Palace.

Con Roberts e Fabregas il Como ha svoltato:, Cerri e Marlon ("i migliori attaccanti del mondo", come li ha definiti Fabregas intendendo che aveva occhi solo per loro) hanno trascinato la squadra fino a gennaio, quando gli ultimi due sono andati in prestito rispettivamente ad Empoli e Fortuna Dusseldorf; al loro posto eccopiùdal Cagliari per la difesa e il talentuosissimo austriacodall'Austria Vienna per il centrocampo. Aggiungendoci due elementi di spicco per la Serie B come, già presenti in rosa, si capisce bene come la seconda parte di stagione possa essere stata entusiasmante, culminata con la festa di oggi in casa contro il Cosenza già salvo, con la matematica promozione in Serie A.

- I lariani mancano dal massimo campionato italiano dalla stagionee gli allenatori, che non riuscirono ad evitare la retrocessione, Dominissini e poi Fascetti. In rosa, giocatori come Benito, Nicola, Sasa, Benoite, ironia della sorte, quel Fabioche alla guida del Parma è l'unico ad aver fatto meglio quest'anno del Como di Roberts e Fabregas.Sempre il responsabile dell'area marketing Suwarso ha parlato a La Gazzetta dello Sport spiegando i tratti caratteristici del progetto del Como: "Tutto connesso in un’unica fase. La stessa cosa che dobbiamo fare qua.. Siamo partiti con 850mila euro, pensiamo di arrivare a untra sport, media, strutture, merchandising e turismo. Abbiamo investito nel fashion, le valigie col marchio Como le vendono da Harrods. La gente ha visto chi siamo, i fatti hanno seguito le parole. Capivo i dubbi, visto il passato. Oggi ci sentiamo inclusi in città, lavoriamo per la comunità, non ci sentiamo più come ospiti". E per quanto riguarda lo? Ilha subito un ampliamento di un migliaio di posti, ma, con aree commerciali e sanitarie. In caso di promozione? L’Atalanta ha fatto i lavori a blocchi senza risentirne. La volontà è quella di giocare qui. 100 milioni di budget per la prima stagione in A? Lo spero, ma non è vero. La proprietà vuole". La realtà immaginata dal Como va ben oltre il fantastico risultato della promozione. Senza fretta, ma con l'obiettivo fisso in testa..