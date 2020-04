Il nuovo presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino racconta alla Gazzetta dello Sport: "Prima la grandissima soddisfazione della vittoria e una dimostrazione d’amore per la nostra squadra. Poi è accaduto l'imponderabile. Siamo in attesa di capire gli sviluppi non sapendo però come organizzarci. Abbiamo tutti i calciatori qui a nostre spese, impossibilitati anche a farli ricongiungere con le famiglie. Stiamo lavorando per mettere a posto i guai trovati".



A tal proposito entro il 31 marzo era stata fissata la scadenza della terza rata (circa 150 mila euro) da corrispondere all’ex società Sidigas, tramite l’amministratore giudiziario Baldassare e l’a.d. Scalella. Le parti, vista l’impossibilità di potersi incontrare, hanno ritenuto di dover rinviare di un mese per un approfondimento delle questioni. D’Agostino vorrebbe chiudere definitivamente la pratica, quindi a fine maggio ci sarà un ulteriore rata di 70 mila euro, facendo un calcolo complessivo tra crediti e debiti.