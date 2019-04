La fascia destra dell’Inter a due Danilo. Uno è D’Ambrosio, l’altro è il brasiliano di proprietà del Manchester City che la società nerazzurra sta trattando in vista della prossima stagione. Aspettando sviluppi di mercato sul classe 1991 ex Real Madrid, Porto e Santos, l’Inter si gode il suo D’Ambrosio. Ieri contro la Roma l’ex laterale del Torino ha fornito l’ennesimo assist della sua stagione, per il colpo di testa di Perisic dell’1-1. Per D’Ambrosio è stato il quinto assist in campionato: nessuno come lui in tutta la Serie A tra i difensori. Prima di quello di ieri contro i giallorossi, D’Ambrosio aveva fornito assist nelle partite contro il Frosinone, la Fiorentina, il Chievo e ancora la Roma (all’andata). D’Ambrosio re degli assist tra i difensori, ma non solo: oltre al salvataggio in extremis su Cutrone nell’ultimo derby, il terzino ha anche realizzato due gol. Uno decisivo alla sesta giornata contro la Fiorentina sul punteggio di 1-1 (la gara è finita 2-1 per i nerazzurri), l’altra contro la Sampdoria (anche in questo caso l’Inter ha vinto 2-1). IL FUTURO - Da Santon a Cancelo, fino al flop Vrsaljko e a Cedric, tanti terzini hanno provato a difendere la fascia destra dell’Inter, ma nessuno di questi è riuscito completamente a superare D’Ambrosio nelle gerarchie di Spalletti. L’ex Torino è sempre rimasto, silenziosamente, fino a diventare un punto fermo della squadra nerazzurra. La sua duttilità e la sua affidabilità giocano un ruolo un ruolo chiave per la sua conferma, scontata in vista della prossima stagione e che potrebbe anche estendersi. D’Ambrosio, 31 anni il prossimo 9 settembre, non ha alcun dubbio: vuole rinnovare il proprio accordo con l’Inter. La società nerazzurra dal suo canto sta valutando attentamente la possibilità di esaudire il suo desiderio: i contatti tra le parti proseguono. Al momento l’accordo di D’Ambrosio con l’Inter è in scadenza al 2021, ma entrambe le parti stanno pensando di prolungare l'intesa. Aspettando l'eventuale arrivo di Danilo, l'Inter si gode il re degli assist della Serie A tra i difensori...