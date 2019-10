In estate la Sampdoria si è assicurata dall'Inter un colpo di prospettiva per la Primavera blucerchiata. Si tratta di​ Felice D'Amico, esterno offensivo classe 2000 che risulta ancora sotto contratto con i nerazzurri sino a giugno 2021, ma attualmente in prestito da luglio alla società genovese.



Lo scorso anno l'Inter aveva ceduto D'Amico con la stessa formula al Chievo, dove il calciatore aveva racimolato 7 gol e 4 assist in 15 presenze. Anche in questa stagione D'Amico è partito alla grande, trovando già una rete dopo sole due presenze con le giovanili doriane. Nel frattempo però sono emersi i dettagli del trasferimento dai nerazzurri alla Samp.



Secondo Fcinternews.it il Doria lo avrebbe prelevato in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni. Se tali step diventeranno concreti e a giugno D'Amico verrà riscattato, l'Inter manterrà comunque il diritto ad una percentuale su una futura rivendita da parte della Samp.