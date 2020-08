"Sorpreso? Si e no, ho ancora in mente le parole di Agnelli quando lo presentava e diceva che come allenatore dell'Under 23 sarebbe stato l'inizio di un cammino, credo gli affiancheranno qualcuno di esperienza, per gestire, gruppo, problemi, tattica", così l'agente Andrea D'Amico commenta a Radio Sportiva, le ultime scelte della Juventus: "Pirlo deve gestire individui, giocatori importanti, e devi gestire il gruppo. Serve esperienza e per quanto uno sia bravo non può improvvisare una cosa che non ha mai fatto anche se in carriera ha vissuto lo spogliatoio da grande campione. Però l'allenatore è un altro lavoro. E' un simbolo importante per la Juve che dopo 9 scudetti di fila e in cerca della Champions ha bisogno di un rinnovamento importante".



MERCATO - "La Juve ha al suo interno tanti giovani di grande valore, se sono chiusi dai campioni non riesci a valorizzarli, la scelta di Pilo va in questa direzione: valorizziamo i giovani che abbiamo, è una scelta coraggiosa ma è anche il momento giusto per questa crisi economica del coronavirus. Occorre coraggio e forse era il momento giusto, vedrete che gli affiancheranno un tecnico di esperienza".



RONALDO - "Resta? Difficile da sapere, le scelte dipendono sempre dalle alternative che hai. Una previsione difficile da attuare, secondo me la Juve ha dimostrato che ha la forza come club di riprogrammare il futuro e questo per me è il momento giusto".