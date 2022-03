Se l’Italia deve ripartire dai giovani, segnatevi il nome di(foto Getty Images) perché tra qualche anno può diventare protagonista ad alti livelli. Trequartista o esterno d’attacco classe 2004 del Sassuolo, ieri - da subentrato -. Ha visto uno spazio e ci si è buttato, stop spalle alla porta al limite dell’area, si è girato e boom: destro potente sotto alla traversa. Senso della posizione: dieci. È la prima rete con l’Under di Franceschini, la seconda stagionale dopo quella con la maglia della Spal.- A gennaio il trasferimento al Sassuolo e il primo contratto da professionista.. Palla incollata al piede, con quel mancino D’Andrea fa quello che vuole: dribbla, finta, passa, calcia. Il Sassuolo se lo coccola e sorride per aver preso un ragazzo che ha tutti i margini per esplodere.- I primi segnali erano arrivati già un anno fa,. Primi squilli per un talento che si fa strada tra dribbling, gol e assist. D'Andrea in rampa di lancio col Sassuolo e in maglia azzurra, il futuro pass anche da lui.