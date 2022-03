Luiz Felipe è in forte dubbio per Lazio-Sassuolo. Il difensore biancoceleste è rientrato anzitempo dal ritiro azzurro di Coverciano dopo aver rimediato una distorsione al ginocchio. Ieri non era in campo alla ripresa degli allenamenti a Formello. Dagli accertamenti non sono emerse lesioni o traumi particolari, ma la botta c'è stata e per questo la presenza dell'italo-brasiliano sabato contro i neroverdi è a rischio. Pronto in caso Patric a sostituirlo.