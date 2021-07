Dopo una mezza stagione conclusa con la retrocessione del Parma in serie B, per Roberto D’Aversa ora spunta l’occasione di rifarsi alla Sampdoria del patron Ferrero.



La stagione appena conclusa non è stata entusiasmante per l’allenatore nato in Germania.



Subentrato a stagione in corso, al posto di Liverani, infatti, D’Aversa, pur con i dovuti accorgimenti tecnico-tattici, non è riuscito ad evitare la retrocessione del Parma in serie B, dopo 4 stagioni piene di successi e soddisfazioni, avendo regalato alla città di Parma una serie di promozioni : dalla serie D alla massima competizione nazionale.



Sulla panchina della Samp, dopo l’addio di Ranieri, D’Aversa proverà quantomeno a replicare l’ottimo campionato concluso dall’allenatore campione d’Inghilterra, arrivato con i blucerchiati al nono posto della classifica finale, davanti a squadre come il Cagliari, la Fiorentina o il Torino.



D’Aversa otterrà senz’altro dei rinforzi dal mercato, che sarà composto però, anche da cessioni e rinnovi contrattuali, tutti da discutere assieme alla società nei primi giorni di raduno.



Questa è, per l’allenatore ex Parma, l’opportunità di confermarsi una realtà del campionato italiano, ambendo, magari, a una panchina prestigiosa nei prossimi anni.