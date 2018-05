L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa ha dichiarato a Radio Sportiva: "Nella prossima stagione dovrò dimostrare di essere all'altezza della Serie A. Il nostro calciomercato? Tra la A e la B c'è una differenza sostanziale, ci sarà da investire e costruire una squadra competitiva. Siamo una società blasonata, ma il nostro primo obiettivo è la salvezza. Il passato non ci deve influenzare, bisogna essere realisti".



"Balotelli? L'allenatore non deve fare nomi di mercato, mi fido dei dirigenti. Come giocatore non si discute, ha qualità importanti e sotto l'aspetto caratteriale forse ha raggiunto la maturità. Ma non abbiniamo Balotelli al Parma perché non si è ancora parlato di niente".

"Il ritiro di Alessandro Lucarelli? Si sentiva di poter dare ancora tanto, ma alla fine ha preso la scelta giusta nel momento giusto: la paura di smettere è stata alleviata dalla grande gioia per la Serie A, non poteva esserci miglior finale".