Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, parla ai microfoni di Dazn dopo l'1-1 contro la Roma: "Mourinho ha detto che la Samp non voleva vincere e non ha giocato? Credo che nel primo tempo la squadra abbia giocato molto meglio rispetto al secondo. Cercavamo la costruzione del basso. Nella ripresa i ragazzi mi hanno fatto arrabbiare perché hanno smesso di giocare e hanno cominciato a giocare palla lunga. Poi bisogna anche capire il valore dell'avversario e preparare il match per portare a casa un risultato positivo. Devo dire che se avesse fatto gol Candreva probabilmente staremmo parlando di un risultato diverso. Nonostante siamo andati sotto non abbiamo perso equilibrio e si è recuperata la partita. Il risultato alla fine è giusto".



Su Gabbiadini: "E' un giocatore molto importante perché dà equilibrio. In fase difensiva spesso lo sacrifico sul costruttore di gioco avversario e lui si impegna sempre. Lega i reparti, gioca bene, è bravo a lavorare dietro la linea dei centrocampisti. E' mancato per gran parte del campionato, come lo scorso anno, e i risultati si sono visti. E' un giocatore importante e non lo scopriamo oggi".