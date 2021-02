L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, ha presentato così in conferenza stampa la prossima gara contro il Bologna:



RITIRO - “Il ritiro era necessario per inserire i nuovi arrivi dal mercato. In allenamento ho visto un ottimo lavoro, ora dobbiamo trasferirlo in partita”.



PELLE' - “Viene da un periodo di allenamenti in solitaria, non può entrare in condizione giocando. Ci vuole tempo ma è un giocatore importante.



MERCATO - “Sono valutazioni che faccio allenamento dopo allenamento e farò le mie scelte all’ultimo momento. Alcuni partono avvantaggiati perché conoscono già il campionato, ad esempio Bani, altri invece sono giovani e hanno bisogno di più tempo. Purtroppo non abbiamo tempo, il processo di integrazione dei nuovi arrivati deve essere veloce”.



ZIRKZEE - "Zirkzee viene da un campionato completamente diverso come la Bundesliga e si è allenato con noi solo questa settimana. Ho valutato soprattutto la predisposizione a calarsi nel nostro sistema e nel nostro gruppo”.