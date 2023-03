Era settembre 2020 quandopresidente onorario del Bayern Monaco, usava parole così pesanti. E il destinatario dell'etichetta era. In quei giorni si discuteva il rinnovo contrattuale del difensore centrale austriaco David Alaba, in scadenza nel successivo mese di giugno . Una trattativa che si è presentava complicata fin dall'inizio e si sarebbe conclusa in modo negativo per il club bavarese, col calciatore libero di andarseneal termine della stagione. E a complicare la trattativa, secondo Hoeness, era l'operato del “consigliere” della famiglia di Alaba, cioè Pini Zahavi. Che secondo quanto riferiva il direttore sportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic,. Richieste nell'ordine delle, stando a ciò che veniva lasciato filtrare. E nel consegnare all'opinione pubblica questi dettagli Hoeness attribuiva tutte le colpe al super-agente israeliano, affermando che il padre del calciatore ne fosse fortemente influenzato. Una pietosa versione di comodo, quest'ultima, a beneficio di tutti. PerchéE il tentativo, da parte del presidente onorario del Bayern, di spaccare il fronte che si era costituito per tutelare gli interessi del calciatore era perdente in partenza.Così come perdente in partenza era la missione di trattenerein Baviera. Anche per lui, dopo i vani tentativi di farlo rimanere, sono arrivati i saluti con trasferimentonell'estate 2022. E anche stavolta tutto quanto è avvenuto con, che dell'attaccante polacco è l'agente e ha incassato una lauta commissione per il trasferimento: 10 milioni di euro . L'ennesimo colpo per il super-agente, che alle soglie degli 80 anni (li compirà nel prossimo mese di agosto)Sulla scorta di questi precedenti ilavrebbe fatto a meno di ritrovare Zahavi sulla propria strada. E invece, esonerato all'improvviso durante la pausa per l'attività delle rappresentative nazionali. Al suo posto arriva, la cui carriera è curata proprio dal super-agente israeliano . Che per i dirigenti bavaresi sarà anche un piranha ma continua a esserci dove c'è da realizzare gli affari importanti. E non è finita qui. Perché, pur non essendo l'agente del calciatore, è attivo nelle trattative per il rinnovo del difensore esterno francese(assistito da Joseph Mohan). Non se ne libereranno mai, al Bayern. E forse cominciano pure a rassegnarsi.@pippoevai