Il Real Madrid è pronto alla rivoluzione: sono infatti 13 i giocatori a rischio taglio in casa Merengues. Come riporta As, con le valigie in mano e un biglietto di sola andata ci sono Bale, Modric, Lucas Vazquez, James Rodriguez, Ceballos, Vallejo, Marcelo, Mendy, Mariano Diaz, Jovic, Luca Zidane, De Frutos, Manu Hernando.