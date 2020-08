Doveva essere la giornata del vertice tra Leo Messi e Ronald Koeman e così è stato. Il capitano del Barcellona ha incontrato per la prima volta il nuovo allenatore dei blaugrana, ufficializzato proprio ieri dal club. Direttamente dalla Catalogna, Radio EsportsRAC1 ha rivelato l’esito del faccia a faccia di oggi tra la Pulce e il nuovo tecnico. Con l'Inter - che continua a sognare l'arrivo di Messi in nerazzurro - grande spettatrice della situazione insieme al Manchester City di Pep Guardiola.









L'ESITO - Messi avrebbe comunicato a Koeman di non vedere chiaramente un suo futuro all’interno del Barcellona. Il giocatore - sostiene Radio EsportsRAC1 - ha spiegato a Koeman di vedersi più fuori che dentro al Barcellona, ma è consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare a livello contrattuale qualora decidesse di andarsene. L'Inter continua a monitorare con grande attenzione la situazione e a sperare, consapevole che Messi al Barcellona guadagna circa 150 milioni lordi a stagione. Si attendono sviluppi, ma i rapporti tra l'argentino e la società continuano a essere tesi. Nonostante gli addii di Setien e Abidal e l'arrivo di Koeman in panchina.