José Maria Minguella, storico super agente catalano che al Barça ha portato Maradona, Stoichkov, Romario, Ronaldo, Rivaldo e Messi, ha parlato a Tuttosport, così.



PJANIC - "Pjanic è un ottimo calciatore con un solo difetto: l'età. Il Barcellona ha già sei titolari con più di 30 anni e non ne puoi aggiungere un altro perché le competizioni sono lunghe e stancanti e, quindi, il fattore fisico è sempre più importante".



ARTHUR - "Non ha il livello necessario per imporsi nel Barça. Setién lo ha fatto giocare soltanto quattro volte e ha dato il permesso al club di venderlo. Questo dovrebbe fargli capire che qui nessuno lo considera insostituibile. Se rimarrà sarà uno dei tanti, se andrà via, nessuno si metterà a piangere".



PROBLEMI BARCELLONA - "Il club ha un buco importante, ma se ne parla poco. E, invece, bisognerebbe dire al socio che si avvicinano tempi duri. E la verità è che senza Messi, la bomba sarebbe già esplosa".