Per anni è stata tra le domande maggiormente rivolte al tecnico di turno, all’avvio di ogni nuova stagione:. Dall’altro lato repliche sempre caute, per rispetto della rosa bianconera e per gli scudetti che il club di Agnelli ha collezionato in questi ultimi nove anni.ma(l’Inter deve recuperarne una ed è ferma a 27)Se la società stenta tra debiti e ostacoli, che il governo cinese piazza sul percorso nerazzurro come gli imprevisti del Monopoly, si impenna invece il valore della squadra e dei singoli, che iniziano ad essere un patrimonio sempre più consistente per la società di viale della Liberazione.Se citiamo invece l’intera formazione titolare, l’età media sale a 27 anni, ma aggiungendo altri calciatori di enorme valore, come de Vrij ed Eriksen. Senza contare i ragazzi in giro per l’Italia, come Agoumé, Pirola ed Esposito, non ancora pronti per l’Inter, ma capitale prezioso per il club.Dopo la sconfitta patita contro il Benevento, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, aveva lanciato una bordata nel vuoto, un riferimento generale senza nomi e cognomi: “Alla Juve non esistono anni di transizione, ma ci sono anche momenti in cui si costruisce. A volte riesci a costruire vincendo, altre volte no. In Italia c’è chi non ha vinto per dieci anni e non è neanche riuscito a costruire”. In molti ci hanno visto una bordata all’Inter, ma così fosse, si tratterebbe di una grossa svista.Per il campionato italiano, l’Inter è un’ottima squadra.