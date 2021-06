“Stavamo facendo un allenamento specifico sugli scarichi e Bielsa è venuto da me e ha detto: "Non vedo l'ora di vederti fare questi passaggi a Wembley.” Kalvin Phillips qui nel momento dell’annuncio della prima convocazione nell’Inghilterra, abbraccia il Loco pic.twitter.com/mAp0EkCP46 — Carlo Pizzigoni (@pizzigo) June 13, 2021

. Questa la dieta dell'uomo che ieri ha servito il pallone della vittoria dell'sui piedi di Raheem, capace di realizzare il suo sogno da bambino, tatuato su un braccio adulto.. Il menu preferito per chiudere una settimana dispendiosa nello, fatta di allenamenti e partite, corse e recuperi, gol e percussioni, box to box come nella cultura più pura inglese. Poi è arrivato Marcelo. E tutto è cambiato per Kalvin, diventato, nato a, cresciuto nel, con ilnel cuore,. Da centrocampista box to box, spesso disordinato,, diventando, sicuramenti tra quelli più riusciti di uno, uno che al posto di andare in vacanza ha deciso di dedicare il suo tempo ai bambini,. Prima un lavoro sul fisico di Phillips, con una massa grassa da ridurre al minimo e un peso da far diminuire. Monitorato quotidianamente dallo staff di Bielsa, il rito della pesata è uno dei più divertenti e allo stesso tempi tesi del documentario Take us home, che racconta il Leeds dell'italiano Radrizzani.. E così è per Kalvin, "perché deve toccare più palloni possibili",, perché deve incidere più avanti. Rubando tempo e spazio agli avversari, come vuole il Loco. E come fatto ieri, con dribbling e assist per il compagno Sterling. Tanto che in patria non più solamente The Yorkshire Pirlo, visto che fa di tutto e di più. Dalla Championship all'Europeo, con una Premier di mezzo raggiunta insieme alla maestria di Bielsa, che il giorno della prima convocazione con l'Inghilterra era più felice del giocatore stesso. Allenatore? No, maestro. Perché solo un maestro può sorridere ed esultare così per l'ingresso ai massimi livelli del calcio europeo di uno dei suoi allievi.. Con un pensiero sempre rivolto al cielo. Già, perché a metà febbraio è andata viaguida anche calcisticospirituale di. Grande protagonista, con la sua dolcezza, l'amore per il nipote e per il, in Take us home, nonnaè stata fondamentale, l'anno prima della promozione, quando la delusione per il ko colai playoff era profondissimo, a convincere Phillips a restare a, rifiutando la corte dell'neopromosso. E ha avuto ragione. Il consiglio di una nonna, gli insegnamenti di un maestro:. Ora, come dicono gli inglesi, è tempo di. Con una birra già in fresco in caso di grande successo. E lì anche il Loco chiuderebbe un occhio...@AngeTaglieri88