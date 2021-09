. Dove ieri sera è andata in scena l'edizione 2021 di "RTL 102.5 Power Hits Estate", il primo grande evento dal vivo in Italia da quando è scoppiata la pandemia coronavirus: sul palco si sono alternati benRIVIVI LA SERATA NELLA, rimasta in testa alla classifica per nove settimane (dato dell'airplay fornito da EarOne), grazie al voto degli ascoltatori sul sito della radio organizzatrice della manifestazione. Nell'albo d'oro s'interrompe così il dominio dei. Tutti e tre erano in gara anche ieri sera: i primi con, la seconda cone l'ultima da sola conTrasmessa in diretta tv su Sky Uno, TV8, RTL 102.5 e Radio Zeta, la serata è statasui social anche per una battuta malriuscita sul colore della giacca (rosa) indossata dahanno aperto il programma presentando in anteprima mondiale il nuovo singolo "Invisible" estratto dal loro 15esimo album "Future Past", in uscita il prossimo 22 ottobre per celebrare i 40 di carriera.Poi si sono esibiti numerosi altri artisti:. "Sto bene - ha scritto Mahmood in una storia su Instagram -. Per fortuna non ci sono state vittime. Un grazie ai vigili del fuoco per l'incredibile lavoro svolto e a voi tutti per i messaggi, vi voglio bene. La vita è bella".