"C'è quella squadra che ti vorrebbe, vuoi andare?" "No, grazie". Una, due, tre volte. Come un registratore da mandare avanti e indietro. Tutte offerte rifiutate, a oltranza. O quasi.Dall'altra parte ci sono le società, che continuano giorno e notte a cercare una sistemazione - che sia gradita - a quei calciatori ormai fuori dal progetto.- Per informazioni chiedere a Samu Castillejo. Provate a chiamarlo, magari sarete più fortunati del Valencia. Il club spagnolo è ancora in attesa di una risposta dal giocatore in uscita dal Milan, che a due giorni dalla fine del mercato continua a prendere tempo.. Eppure gli interessi concreti ci sono: oltre al Valencia piace anche a Espanyol e Sampdoria, frenata dall'ingaggio del giocatore.- Situazione simile a quella che sta vivendo Aaron Ramsey alla Juventus. Non è la prima volta che la società sta provando a piazzare il centrocamista gallese arrivato a zero dall'Arsenal nel 2019. In tre anni si sono fatti avanti diversi club inglesi per riportarlo in Premier: "Quanto guadagna?", "7 milioni di euro". Bene, grazie e arrivederci. Una storia vista e rivista dai dirigenti bianconeri: lo stipendio di Aaron spaventa i club che si erano fatti avanti, e così la Juve è di nuovo punto e a capo.IL DIETROFRONT DI SENSI - Nel mercato dei "no, non vado", ci sono quei giocatori che dopo aver fatto ragionamenti e valutazioni hanno fatto dietrofront decidendo di fare la valigia per rilanciarsi in altre piazze.. Il club continuava a provare a piazzarlo ma lui non ne voleva sapere. Quel gol in Coppa Italia stava per cambiare il destino di Sensi, che alla fine però si è convinto ad accettare il prestito alla Sampdoria che aveva fatto un secondo tentativo. Proprio quando l'Inter stava pensando di tenerlo per l'infortunio di Correa...- E' di pochi minuti l'ufficialità di. Risultato? Zero presenze. In estate ha respinto diverse offerte tra Spagna e MLS, nella giornata di ieri ha deciso di lasciare la capitale risolvendo il contratto - rinunciando anche a qualche arretrato - e ripartendo dalla Salernitana., quasi un desaparecido a Trigoria ma non ha nessuna intenzione di lasciare i giallorossi. Almeno che non gli venga pagata tutta la buonuscita. Storie di incontri e scontri, giocatori da piazzare che non vogliono andare via.