C'è solo l'Inter. Non è solo la canzone composta da Elio e Graziano Romani scelta come inno dai nerazzurri, è ancheche ha le idee chiare sul futuro., per questo motivopronto a mettere sul tavolo oltre 40 milioni per strapparlo subito al Sassuolo.Dopo aver risolto il problema della fascia sinistra, con l'arrivo di Robin Gosens dall'Atalanta, l'ex a.d. bianconero nelle prossime settimane tornerà alla carica con l'amico Carnevali per Frattesi e Scamacca.Una doppia operazione per giugno, per la quale serve un'attenta pianificazione.ei volte tanto di quanto guadagna in Emilia), l'ostacolo più grande è rappresentato dalla richiesta del Sassuolo, 40 milioni di euro., profili graditi a Dionisi, con l'obiettivo di abbassare il prezzo.Su Scamacca non c'è solo l'Inter. Su di lui ha gli occhi da tempo anche il Milan, il quale però parte in seconda fila.come alternativa a Ibrahimovic. I problemi fisici dello svedese visti in questa stagione portano a riflessioni diverse dal passato, Lazetic non può bastare, a giugno servirà un investimento in attacco. Scamacca è sulla lista ma per politica aziendale 40 milioni di euro sono troppi per un giocatore.