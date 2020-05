Come si può consentire a Fognini e Tortu di allenarsi nei centri sportivi,? Non bastano tre, quattro o sei campi da calcio per far correre un gruppo di giovanotti in sicurezza? Una stortura inaccettabile. LEGGI QUI ) affinché aprisse a tutti gli atleti, non solo a coloro i quali praticano discipline individuali., il quale ha chiesto al Comitato tecnico scientifico di rivedere la decisione. E di consentire, dunque, anche ai calciatori di allenarsi nei loro centri sportivi da domani.: qualcuno ci ha insultato, as usual, altri ci hanno preso per matti. Ora non è più così,solo gli stolti non cambiano idea, lo abbiamo sostenuto a suo tempo. Ma come si è arrivati a questo ribaltone? Al termine di. Il ministro ha infatti deciso di modificare radicalmente la sua posizione sugli allenamenti dei calciatori dopo che, autorizzando le sedute dei professionisti nei centri sportivi attraverso le loro ordinanze. A parte Solinas, eletto con il Partito sardo d’azione, si sono schierati contro la decisione dell’esecutivo addiritturaE quale credibilità avrebbe avuto creando una simile disparità tra le varie squadre, in base alla regione di appartenenza? Pensate alla. Sarebbe stato normale?La speranza è che il buon senso, d’ora in avanti, accompagni le decisioni del ministro Spadafora.@steagresti