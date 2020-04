. Del resto solo gli stolti rimangono sempre sulle proprie posizioni, anche se sbagliano. Quando Conte domenica sera ha parlato per la prima volta di congiunti, non pensava ai fidanzati, non a caso non li ha nemmeno citati (anche se pare avesse ventilato questa possibilità nell’incontro con ministri ed esperti, venendo subito respinto). Poi, così il giorno successivo anche i fidanzati sono diventati congiunti, facendo di fatto cadere ogni reale vincolo ai movimenti: come si può dimostrare che ics non è fidanzato con ipsilon?Avendo ampliato il campo dei congiunti,: vietare le sedute individuali nei centri sportivi ai calciatori, consentendole invece a coloro che non praticano discipline di squadra, non poteva che scatenare il caos.e consentano anche ai giocatori di Serie A di tornare sui loro campi giàIl percorso è tracciato e non è nemmeno così complicato da seguire. Nei prossimi giorni Spadafora avrà un incontro con l’. Riunendo in un centro sportivo 50 o 70 persone, sostiene l'Istituto superiore di sanità, i rischi di contagio sarebbero esagerati. Se si arrivasse a ridurre sensibilmente questo numero, ecco allora che. Altrimenti per strada, oltre ai fidanzati di tutta Italia, ci saranno anche i calciatori a correre e allenarsi.@steagresti